Будет тяжело, но не катастрофично, – Гетманцев об отсутствии транша МВФ в 2021
Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет важно пройти 2021 год без очередного транша МВФ. Однако, по его словам, для нашего государства это не станет катастрофой.
Источник:24 канал
Глава финансового комитета Верховной Рады отметил, что сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается. Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, 15 февраля.
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Пройти 2021 год без транша будет намного труднее
Мы убеждены в том, что нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность,
– сказал народный депутат.
Даниил Гетманцев признал, что результат переговоров является исключительно негативным и отметил, что никто не радуется провалу.
Он подчеркнул, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины.
В переговорах следует найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни суверенитета государства, ни интересов украинцев.
Среди требований есть те, которые продолжают обсуждаться. Ведя переговоры с МВФ мы должны в первую очередь обеспечить интересы простых украинцев в части уровня доходов, тарифной политике
– заметил нардеп.
Глава финансового комитета Верховной Рады добавил, что стороны признали, что нуждаются в дополнительных консультациях.
Сотрудничество Украины с МВФ: кратко
- 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила свою работу в Украине. Пересмотра программы сотрудничества не выполнили.
- По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, для того чтобы состоялся просмотр программы – Украина должна показать больший прогресс.
- В июне 2020 года МВФ утвердил программу stand-by, которая сегодня действует в Украине. Она была рассчитана на 18 месяцев. Согласно с ней, Украине должны были выделить 5 миллиардов долларов, 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу.
- Впоследствии должно было состояться 4 пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года.
- Однако график пересмотра нарушили и программу приостановили.
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