Даниил Гетманцев заявил, что Украине будет важно пройти 2021 год без очередного транша МВФ. Однако, по его словам, для нашего государства это не станет катастрофой.

Глава финансового комитета Верховной Рады отметил, что сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается. Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, 15 февраля.

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Пройти 2021 год без транша будет намного труднее

Мы убеждены в том, что нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность,

– сказал народный депутат.

Даниил Гетманцев признал, что результат переговоров является исключительно негативным и отметил, что никто не радуется провалу.

Он подчеркнул, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины.

В переговорах следует найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни суверенитета государства, ни интересов украинцев.

Среди требований есть те, которые продолжают обсуждаться. Ведя переговоры с МВФ мы должны в первую очередь обеспечить интересы простых украинцев в части уровня доходов, тарифной политике

– заметил нардеп.

Глава финансового комитета Верховной Рады добавил, что стороны признали, что нуждаются в дополнительных консультациях.

Сотрудничество Украины с МВФ: кратко