В Украине в 2020 году производство промышленности снизилось на 5,2%. В то же время в декабре оно выросло на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По сравнению с ноябрем 2020 года, промышленное производство в декабре составило 2,8%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

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Рост промышленного производства

По их данным, также в декабре 2020 года, против аналогичного периода 2019 года, произошел рост:

в перерабатывающей промышленности – 1,8%;

в добывающей промышленности и разработке карьеров – 5,4%;

в поставках газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха – 15,8%.

Обратите внимание! В 2019 году в Украине промышленное производство уменьшилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

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В Госстате отметили, что в перерабатывающей промышленности в течение 2020 года производство снизилось на 6,9%. В то же время уменьшилось оно и в добывающей промышленности – на 3,1% и поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,3%.