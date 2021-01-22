В Украине в 2020 году снизилось производство промышленности: данные Госстата
В Украине в 2020 году производство промышленности снизилось на 5,2%. В то же время в декабре оно выросло на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По сравнению с ноябрем 2020 года, промышленное производство в декабре составило 2,8%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Читайте также В Украине не хватает угля: будут ли отключать из-за этого электроэнергию
Рост промышленного производства
По их данным, также в декабре 2020 года, против аналогичного периода 2019 года, произошел рост:
- в перерабатывающей промышленности – 1,8%;
- в добывающей промышленности и разработке карьеров – 5,4%;
- в поставках газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха – 15,8%.
К теме Украинские дороги в 2020: почему стоимость ремонта выросла вдвое
В Госстате отметили, что в перерабатывающей промышленности в течение 2020 года производство снизилось на 6,9%. В то же время уменьшилось оно и в добывающей промышленности – на 3,1% и поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,3%.
Поделиться новостью