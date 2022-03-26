В Украине с 1 марта выросли пенсии: кому и на сколько повысили выплаты

В результате индексации с 1 марта в Украине выросли пенсии. В среднем, сумма выплаты для гражданских увеличилась на 360 гривен.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Повышенные пенсии уже получили около 10 миллионов человек, а средний размер повышения составил 380 гривен.

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Как выросли пенсии у украинцев

Лазебна рассказала, что в результате дополнительных пенсионных гарантий украинцы получили:

повышение результатов индексации до минимального предела 100 гривен – 1,03 миллиона получателей;

ежемесячную доплату в размере 135 гривен пенсионерам, пенсии которых не подпадают под индексацию – 0,66 миллиона получателей;

проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет – 0,86 миллиона получателей;

проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте 80 лет и старше – 1,35 миллиона получателей;

доплату к минимальной пенсионной выплате: 2 100 гривен – 1,05 миллиона получателей, а 2 300 гривен – 1,33 миллиона получателей.

Также министр рассказала о результатах индексации "военных" пенсий. Средний размер увеличения для этой категории составил 787 гривен:

за выслугу лет повышения получили более 368,333 тысяч человек в среднем на 837 гривен;

по инвалидности повышения получили более 39,23 тысячи человек в среднем на 995 гривен;

в случае потери кормильца повышение получили почти 79,23 тысяч человек в среднем на 451 гривну.

Кроме того, увеличили размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой. Пересчет пенсий провели 4 125 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а средний размер повышения составил 790 гривен:

людям с инвалидностью 1 группы – 1163 гривны;

людям с инвалидностью 2 группы – 558 гривен;

людям с инвалидностью 3 группы – 879 гривен.

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