В Украине в январе 2021 года акцизы на сигареты выросли на 20%. Повышение стоимости табачных изделий провели согласно поправкам к законопроекту № 1049.

В январе ожидается подорожание в среднем на 1 – 2 гривны. Об этом сообщает 24 канал.

Актуально 5 способов вести здоровый образ жизни между Новым годом и Рождеством

От 8 до 12 гривен за год

В то же время на цене пачки подорожание скажется только через несколько месяцев. Повышение акциза приведет к тому, что:

средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 гривен;

цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 гривны;

сигареты среднего класса будут стоить до 58 гривен.

Рост цены пачки сигарет составит от 8 до 12 гривен за год.

Снижение количества курильщиков

Повышение акцизов на табачные изделия способствуют увеличению налоговых поступлений и снижению количества курильщиков. За 10 месяцев 2020 года по объемам собранного с сигарет акциза достигли показателей всего 2019 года.

На что также вырастет цена

Также с января 2021 года вырастет цена:

► стиков для нагревательных устройств;

► жидкости для электронных сигарет.

Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты, в результате налоговая нагрузка на один хитс (стики с натуральным табаком, разработанные специально для использования с IQOS) составит 1,45 гривен. В 2020 году курильщики платили 34 копейки налогов с каждой такой сигареты. Повышение акцизы может еще больше повлиять на стоимость пачки стиков.

Отметим! Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе наглядно показали влияние курения на течение COVID-19. Они отметили, что курение приводит к более тяжелому течению COVID-19 и ухудшению иммунитета.