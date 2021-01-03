В Украине подорожали сигареты: сколько будет стоить пачка
В Украине в январе 2021 года акцизы на сигареты выросли на 20%. Повышение стоимости табачных изделий провели согласно поправкам к законопроекту № 1049.
В январе ожидается подорожание в среднем на 1 – 2 гривны. Об этом сообщает 24 канал.
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От 8 до 12 гривен за год
В то же время на цене пачки подорожание скажется только через несколько месяцев. Повышение акциза приведет к тому, что:
- средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 гривен;
- цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 гривны;
- сигареты среднего класса будут стоить до 58 гривен.
Рост цены пачки сигарет составит от 8 до 12 гривен за год.
Снижение количества курильщиков
Повышение акцизов на табачные изделия способствуют увеличению налоговых поступлений и снижению количества курильщиков. За 10 месяцев 2020 года по объемам собранного с сигарет акциза достигли показателей всего 2019 года.
На что также вырастет цена
Также с января 2021 года вырастет цена:
► стиков для нагревательных устройств;
► жидкости для электронных сигарет.
Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты, в результате налоговая нагрузка на один хитс (стики с натуральным табаком, разработанные специально для использования с IQOS) составит 1,45 гривен. В 2020 году курильщики платили 34 копейки налогов с каждой такой сигареты. Повышение акцизы может еще больше повлиять на стоимость пачки стиков.
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