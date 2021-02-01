В Украине существенно выросли цены на топливо: какова его стоимость на АЗС
Крупнейшие украинские сети автозаправок с 28 января по 1 февраля подняли цены на бензин и дизельное топливо. В среднем стоимость топлива выросла на 50 копеек за литр.
Источник: Enkorr
Стоимость горючего выросла от 0,2 до 1 гривны за литр. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
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Как выросли цены на топливо
Средняя стоимость
- А-92 – 25,43 гривны за литр,
- А-95 – 26,47 гривны за литр,
- ДТ – 25,86 гривны за литр.
WOG
Стоимость топлива в сети АЗС WOG выросла на 50 копеек за литр:
- А-92 – до 28,99 гривны за литр.
- А-95 – до 29,99 гривны за литр.
- ДП – до 28,99 гривны за литр.
Glusco
На АЗС Glusco бензины и ДТ подорожали на 40 копеек за литр:
- А-92 – до 25,75 гривны за литр.
- А-95 – до 27,75 гривны за литр.
- ДТ – 26,75 гривны за литр.
Shell
Shell подняла цены примерно на 38 копеек за литр:
- А-92 – до 26,57 гривны за литр.
- А-95 – до 28,24 гривны за литр.
- ДТ – до 27,32 гривны за литр.
Какие цены на других АЗС
- "Овис" и ZOG подняли цены горючего на 0,94 – 1 гривну за литр.
- "Рур Групп" – на 50 копеек за литр.
- Меньше всего цены выросли в AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, "Параллель", SUN OIL, Motto, Mango и "Нефтек" – на 10 – 60 копеек за литр.
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