Крупнейшие украинские сети автозаправок с 28 января по 1 февраля подняли цены на бензин и дизельное топливо. В среднем стоимость топлива выросла на 50 копеек за литр.

Источник: Enkorr

Стоимость горючего выросла от 0,2 до 1 гривны за литр. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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Как выросли цены на топливо

Средняя стоимость

А-92 – 25,43 гривны за литр,

– 25,43 гривны за литр, А-95 – 26,47 гривны за литр,

– 26,47 гривны за литр, ДТ – 25,86 гривны за литр.

WOG

Стоимость топлива в сети АЗС WOG выросла на 50 копеек за литр:

А-92 – до 28,99 гривны за литр.

– до 28,99 гривны за литр. А-95 – до 29,99 гривны за литр.

– до 29,99 гривны за литр. ДП – до 28,99 гривны за литр.

Glusco

На АЗС Glusco бензины и ДТ подорожали на 40 копеек за литр:

А-92 – до 25,75 гривны за литр.

– до 25,75 гривны за литр. А-95 – до 27,75 гривны за литр.

– до 27,75 гривны за литр. ДТ – 26,75 гривны за литр.

Shell

Shell подняла цены примерно на 38 копеек за литр:

А-92 – до 26,57 гривны за литр.

– до 26,57 гривны за литр. А-95 – до 28,24 гривны за литр.

– до 28,24 гривны за литр. ДТ – до 27,32 гривны за литр.

Какие цены на других АЗС

"Овис" и ZOG подняли цены горючего на 0,94 – 1 гривну за литр.

"Рур Групп" – на 50 копеек за литр.

Меньше всего цены выросли в AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, "Параллель", SUN OIL, Motto, Mango и "Нефтек" – на 10 – 60 копеек за литр.

Обратите внимание! 30 января крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 гривну за литр. К сети относятся "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие АЗС.



Цены на топливо / Фото Enkorr