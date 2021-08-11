Украинцы задолжали за коммуналку почти 70 миллиардов гривен

Население Украины задолжало за коммунальные услуги 66,3 миллиарда гривен. Речь идет о данных по состоянию на конец июня 2021 года.

Несмотря на это, задолженность за июнь сократилась на 2,5 миллиарда гривен. Об этом сообщили в государственной службе статистики Украины.

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За что украинцы задолжали

Согласно информации Госстата, по состоянию на июнь, украинцы задолжали:

24,7 миллиарда гривен – за поставки и распределение природного газа:

21,5 миллиарда гривен – за поставки тепловой энергии и горячей воды;

7,1 миллиарда гривен – за поставки и распределение электроэнергии;

6,4 миллиарда гривен – за централизованное водоснабжение и водоотведение;

5,5 миллиарда гривен – за управление многоквартирным домом;

1,2 миллиарда гривен – за обращение с бытовыми отходами.



Долги украинцев за коммунальные услуги / Инфографика Госстата

В начале июля Министерство юстиции заявило, что автоматически штрафы с банковских карт за коммунальные долги снимать не будут. Несмотря на то, что деньги будут оставаться на счету украинцев, пользоваться ими будет нельзя.

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В Киевском городском совете сообщили, что подорожание коммунальных тарифов непременно произойдет. Более того, цены могут пересечь границу платежеспособности.