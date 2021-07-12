Долги за коммуналку: украинцы должны почти 70 миллиардов гривен

В Украине продолжают накапливаться долги населения за коммунальные услуги. По состоянию на конец мая 2021 года долги составили 68,9 миллиарда гривен.

Согласно данным госстата, наибольшие долги у граждан за поставки и распределение природного газа.

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По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 мая долги украинцев составили:

26,0 миллиарда гривен за поставки и распределение природного газа;

22,7 миллиарда гривен за поставки тепловой энергии и горячей воды;

6,3 миллиарда гривен за централизованное водоснабжение и водоотведение;

5,4 миллиарда гривен за управление многоквартирным домом;

1,2 миллиарда гривен за обращение с бытовыми отходами;

7,3 миллиарда гривен за поставку и распределение электрической энергии.

Заметим, что по состоянию на конец апреля долги за коммунальные услуги были еще больше – 74,3 миллиарда гривен.



Задолженность населения за ЖКУ / Фото Госстата

Стоит отметить, что с 6 июля наиболее популярные банки в Украине начали автоматически списывать средства украинцев из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это делают по требованию государственных и частных исполнителей.

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Согласно приказу Минюста, списание средств будет осуществляться за: