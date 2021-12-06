Микрокредиты в Украине

За год количество микрозаймов, выдавших микрофинансовыми организациями украинцам, выросло на 261 миллион гривен. Количество выданных в Украине кредитов растет ежегодно, подчеркивают в Опендатаботе.

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Динамика роста количества кредитов в месячном измерении:

В 2019 году в среднем выдавалось 983 тысяч кредитов ежемесячно.

В 2020 году – 1 миллион кредитов.

В 2021 году – около 1,2 миллиона кредитов.

Динамика выдачи микрокредитов физическим лицам / Инфографика Опендатабат

Средняя сумма кредита : с конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 11% – с 4 059 гривен до 4 515 гривен.

Как оформляют кредиты украинцы : 85% микрокредитных договоров украинцы оформляют через интернет.

Задолженность украинцев

Ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается, общая сумма долга за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%.

Пока долг украинцев перед МФО достигает 15,6 миллиарда гривен только по просроченным кредитам.

Динамика общего долга украинцев по микрокредитам / Инфографика Опендатабат