Украинцы ввезли почти 100 тысяч авто по нулевому растаможиванию: самые популярные марки
Источник:телеграмм Ярослава Железняка
Уже полтора месяца в Украине действует льгота на растаможку транспортных средств из Европы и других стран. Этим уже успели воспользоваться 94420 раз.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он заверил, что пока отменять льготы, введенные 9 апреля, не будут.
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Это (публикация статистики – 24 канал) никак не связано с отменой льгот. Никаких изменений здесь не планируется,
– подчеркнул Железняк.
Какие авто покупают украинцы
Самой популярной маркой автомобиля среди украинцев оказался Volkswagen Passat . Таких завезли 5654 штуки. Не сильно отстала по популярности другая модель Volkswagen – Golf: его доставили 4 542 штуки. Популярной оказалась и Skoda Octavia – завезли 3483 автомобиля этой марки.
Другими популярными моделями являются:
- Audi A6 – 2414 автомобиля;
- Volkswagen Touran – 2309 автомобилей;
- Renault Megane – 2302 автомобиля;
- Audi A4 – 2282 автомобиля;
- Opel Zafira – 2088 автомобилей;
- Ford Focus – 1863 автомобиля;
- Opel Astra – 1782 автомобиля.
Средний год выпуска ввозимых авто – 2008 год. А средняя стоимость такого авто – 4 632 доллара . Если бы не было нулевого растаможивания, то украинцы заплатили бы за эти авто 10,5 миллиарда гривен в бюджет Украины.
Нулевым растаможкой воспользовались также и для покупки авто дорогостоящего класса. Самыми дорогими оказались два Mercedes-Benz G500 . Их стоимость по 290 тысяч долларов.
Напомним, что во время военного положения в Украине отменили уплату НДС, пошлины и акциза на автомобили ввезенные из-за границы. Впоследствии закон хотели отменить, но пока не дошли.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.