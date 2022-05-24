Украинцы ввезли почти 100 тысяч авто по нулевому растаможиванию: самые популярные марки

Уже полтора месяца в Украине действует льгота на растаможку транспортных средств из Европы и других стран. Этим уже успели воспользоваться 94420 раз.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он заверил, что пока отменять льготы, введенные 9 апреля, не будут.

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Это (публикация статистики – 24 канал) никак не связано с отменой льгот. Никаких изменений здесь не планируется,

– подчеркнул Железняк.

Какие авто покупают украинцы

Самой популярной маркой автомобиля среди украинцев оказался Volkswagen Passat . Таких завезли 5654 штуки. Не сильно отстала по популярности другая модель Volkswagen – Golf: его доставили 4 542 штуки. Популярной оказалась и Skoda Octavia – завезли 3483 автомобиля этой марки.

Другими популярными моделями являются:

Audi A6 – 2414 автомобиля;

Volkswagen Touran – 2309 автомобилей;

Renault Megane – 2302 автомобиля;

Audi A4 – 2282 автомобиля;

Opel Zafira – 2088 автомобилей;

Ford Focus – 1863 автомобиля;

Opel Astra – 1782 автомобиля.

Средний год выпуска ввозимых авто – 2008 год. А средняя стоимость такого авто – 4 632 доллара . Если бы не было нулевого растаможивания, то украинцы заплатили бы за эти авто 10,5 миллиарда гривен в бюджет Украины.

Нулевым растаможкой воспользовались также и для покупки авто дорогостоящего класса. Самыми дорогими оказались два Mercedes-Benz G500 . Их стоимость по 290 тысяч долларов.

Напомним, что во время военного положения в Украине отменили уплату НДС, пошлины и акциза на автомобили ввезенные из-за границы. Впоследствии закон хотели отменить, но пока не дошли.

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