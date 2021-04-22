Национальный банк Украины провел опрос об условиях банковского кредитования. В НБУ отметили, что в период с января по март 2021 года спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения, а спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Рост спроса

В НБУ рассказали, что в период с января – март 2021 года спрос на бизнес-кредиты вырос, больше всего – на займы малых и средних предприятий (МСП), гривневые и долгосрочные кредиты.

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НБУ назвал главные факторы оживления спроса, а именно:

снижение процентных ставок,

потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале,

реструктуризация долгов.

Смягчение кредитоспособности

Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки объясняют высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, а также улучшением ожиданий относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для малого и среднего бизнеса (МСБ).

Снижение процентных ставок является главной причиной смягчения условий кредитования,

– поясняют в НБУ.

Стоит отметить, что около четверти опрошенных респондентов отметили увеличение уровня одобрения заявок на бизнес-кредиты и смягчение требований к размеру кредита.

Более 80% финучреждений оценили долговую нагрузку корпоративных заемщиков как среднее, одновременно для крупных предприятий оценка – выше по сравнению с МСП,

– рассказали в Нацбанке.

Что стимулирует заемщиков брать кредиты

Результаты опроса также свидетельствуют, что спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд. В частности, кредитную активность заемщиков стимулировали снижение процентных ставок, улучшение потребительских настроений и перспективы развития рынка недвижимости.

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Ипотечное кредитование

В пресс-релизе НБУ отметил, что именно изменение спроса на ипотеку банки оценили віще всего, за всю историю наблюдений. В учреждении обратили внимание и на то, что стандарты кредитования домохозяйств незначительно смягчились, в большей степени по потребительским займам благодаря конкуренции как между банками, так и небанковскими финансовыми учреждениями.

Смягчению стандартов ипотечного кредитования способствовали позитивные ожидания перспектив рынка недвижимости,

– сообщили в НБУ.

Почему стал более высокий уровень одобрения ипотечных заявок

Уровень одобрения заявок на ипотечные и потребительские кредиты умеренно увеличился благодаря уменьшению процентных ставок. Уровень закредитованности домохозяйств является низким, преимущественно по оценке крупных банков.

Перспективы кредитования

В общем, участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев, согласно опросу, который провел Нацбанк.

Мысли украинцев об перспективах роста кредитования:

78% – респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций,

82% – домохозяйств.

Это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения, впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества.

Банки прогнозируют рост рисков: кредитного, процентного и риска ликвидности в ближайшие три месяца текущего года.

Как проводился опрос

Опрос проводился из 19 марта по 9 апреля 2021 года среди кредитных менеджеров 23 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 88%. Результаты опроса изображают мнению респондентов и не являются оценками или прогнозам НБУ, отметил регулятор.