По сумме доля безналичных операций составила 60,6% от всех операций с карточками. В прошлом году по итогам аналогичного периода эти показатели составляли 86,1% и 55,1% соответственно.

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В целом в январе – июне 2021 года против первого полугодия 2020 года количество безналичных операций с использованием карт увеличилось на 36%, а их сумма – на 42%,

– отметили в Нацбанке.

Анализ распределения безналичных операций по их видам показывает, что в первой половине 2021 года, как и ранее, больше всего операций с использованием карточек приходилось:

по количеству – на расчеты в торговых сетях – 51%;

по сумме – на переводы с карты на карту – 43%.

Кроме этого, увеличились также средние чеки по этим операциям.



Безналичные расчеты с использованием платежных терминалов / Инфографика НБУ