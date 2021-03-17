Потребление в Украине электроэнергии в январе – феврале 2020 года составило 28,3 миллиарда киловатт в час. Это на 4,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.

В целом потребление электроэнергии в Украине в 2020 году составило 146,4 миллиарда киловатт в час, что на 2,6% меньше чем за 2019 год.

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Как изменилось потребление электричества

Промышленные потребители в январе – феврале 2021 года увеличили потребление электроэнергии на 2,5%, то есть до 8,5 миллиарда киловатт в час.

Население – на 7,5%, что составляет 7,5 миллиарда киловатт в час.

Транспортный сектор снизил потребление на 5,7% – до 1,1 миллиарда киловатт в час.

Сельхозпотребители увеличили – на 4,5%, то есть до 600 миллионов киловатт в час.

Сколько платили украинцы

Цена на электроэнергию для населения ранее не менялась с 2017 года. Она составляла 90 копеек за 1 киловатт в час, при потреблении до 100 киловатт. Если больше, тогда стоимость составляет 1,68 гривны.

Для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 гривны до 4 гривен.

Однако, с 1 января 2020 года Кабинет Министров отменил льготу и соответственно поднял цену за электроэнергию для населения. Теперь она составляет 1,68 гривны за киловатт-час.



Тарифы на электроэнергию / Инфографика 24 канала