Украинцы в течение 2020 года втрое увеличили количество инвестиций за границу. Больше всего население переводило деньги в американские компании.

Украинцы за год оформили 34 706 электронных лимитов на перевод средств за границу.

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По сравнению с 2019 годом количество оформленных электронной лимитов выросло более чем втрое (26 719 против 7200). Общая сумма оформленных через Приватбанк лимитов в 2020 году составила в эквиваленте 137,6 миллиона долларов,

– говорится в сообщении.

В среднем украинцы в прошлом году инвестировали за рубеж более 5 тысяч долларов.

Заметим, люди чаще всего оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний.

"Именно на инвестиции за границу в банке было оформлено 66% э-лимитов, 33% – на размещение средств на зарубежном личном счете и 1% – на страхование жизни за рубежом", – отметили в компании.

В какие страны украинцы инвестировали деньги

►США – 14 607 э-лимитов;

►Кипр – 2 868 э-лимитов;

►Польща – 2 124 э-лимитов;

►Испания – 1 662 э-лимитов.

В какой валюте переводили деньги