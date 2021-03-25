В Украине продлили сроки установки счетчиков для населения, которое использует газ для приготовления пищи, до 1 января 2023 года. Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

Согласно документу, также отсрочено обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива для потребителей, если они отказываются устанавливать газовые счетчики. Целью закона является улучшение организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа.

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Что еще предусматривает документ

Согласно документу, газораспределительные компании будут обязаны каждый квартал подавать к Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков или прекращения распределения газа потребителям, которые от этого отказались.

Также Нацкомиссия должна ежеквартально обнародовать сведения об исполнении обязанностей газораспределительных компаний.

Обратите внимание! В "Нафтогазе" завершили разработку годового тарифа на газ, который определяет единую цену в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая.

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Стоит заметить, что теперь Кабинет Министров должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные деньги.