Украинцы смогут устанавливать газовые счетчики до 2023 года: Зеленский подписал указ
В Украине продлили сроки установки счетчиков для населения, которое использует газ для приготовления пищи, до 1 января 2023 года. Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.
Источник:Офис Президента
Согласно документу, также отсрочено обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива для потребителей, если они отказываются устанавливать газовые счетчики. Целью закона является улучшение организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа.
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Что еще предусматривает документ
Согласно документу, газораспределительные компании будут обязаны каждый квартал подавать к Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков или прекращения распределения газа потребителям, которые от этого отказались.
Также Нацкомиссия должна ежеквартально обнародовать сведения об исполнении обязанностей газораспределительных компаний.
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Стоит заметить, что теперь Кабинет Министров должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за собственные деньги.
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