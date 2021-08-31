Украинцы смогут получить пенсии своих покойных родственников: как это работает
31 августа 2021 , 17:30Читати новину українською
Источник:"Пенсионный курьер"
В Украине граждане смогут получить недовыплаченные пенсии своих родственников, которые были им начислены до дня смерти. Заявление о выплате средств нужно подать в течение шести месяцев с момента открытия наследства.
В случае отсутствия членов семьи или если они не обратятся за выплатой недополученной пенсии в течение пол года, денежные средства, принадлежавшие умершему, входят в состав наследства.
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Кто имеет право на выплату
- Выплату могут получить члены семьи покойного, проживавшие вместе с ним.
- Также на выплату имеют право нетрудоспособные родственники, которые были на его иждивении.
К близким родственникам относят
- отец (мать), если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети не достигшие 18 лет (или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет);
- муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком покойного до достижения им 8 лет.
- В случае отсутствия таких членов семьи, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.
Повышение с 1 декабря 2021 года
- С 1 декабря планируется повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1 854 гривен до 1 934 гривен. Вырастут и размеры надбавок и доплат.
- Также вырастет и минимальная зарплата с 6 000 до 6 500 гривен.
- Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет и минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.
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