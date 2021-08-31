В случае отсутствия членов семьи или если они не обратятся за выплатой недополученной пенсии в течение пол года, денежные средства, принадлежавшие умершему, входят в состав наследства.

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Кто имеет право на выплату

Выплату могут получить члены семьи покойного, проживавшие вместе с ним.

Также на выплату имеют право нетрудоспособные родственники, которые были на его иждивении.

К близким родственникам относят

отец (мать), если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети не достигшие 18 лет (или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет);

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком покойного до достижения им 8 лет.

В случае отсутствия таких членов семьи, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.

Обратите внимание! Средняя пенсия в Украине с 1 июля составляет 3 778,78 гривны. За период с апреля по июнь она выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%.

Повышение с 1 декабря 2021 года

С 1 декабря планируется повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1 854 гривен до 1 934 гривен. Вырастут и размеры надбавок и доплат.

Также вырастет и минимальная зарплата с 6 000 до 6 500 гривен.

Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет и минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.

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