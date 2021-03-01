Украинцы смогут получить пособие по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский 1 марта.

Ранее соответствующий закон приняла Верховная Рада. Тогда за него проголосовал 331 народный депутат.

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Что предусматривает закон

Согласно закону, который подписал глава государства, пособие по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом. Но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

На помощь могут претендовать застрахованные лица, потерявшие часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Кабинет Министров получает право определять порядок оказания помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи,

– пояснили в ОП.

В Офисе Президента добавили, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Обратите внимание! Количество занятого населения в возрасте от 15 лет в III квартале 2020 года составило 16 миллионов человек. Зато безработных в этот период было 1,7 миллиона украинцев.