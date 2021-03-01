Украинцы смогут получить финансовую помощь на период карантина: при каком условии
Украинцы смогут получить пособие по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский 1 марта.
Источник:Офис Президента
Ранее соответствующий закон приняла Верховная Рада. Тогда за него проголосовал 331 народный депутат.
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Что предусматривает закон
Согласно закону, который подписал глава государства, пособие по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом. Но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.
На помощь могут претендовать застрахованные лица, потерявшие часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.
Кабинет Министров получает право определять порядок оказания помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи,
– пояснили в ОП.
В Офисе Президента добавили, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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