Граждане и бизнес, которые пострадали от ужесточения ограничительных мер, смогут получить так называемые карантинные 8 тысяч гривен помощи. Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале "Дия".

Регистрация будет доступна уже со следующей недели. Соответствующее решение чиновники приняли во время заседания Кабинета Министров 7 апреля.

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Как сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на финансовую помощь от правительства могут претендовать те, кто пострадал от усиления карантина, а именно:

работники, потерявшие работу из-за карантина;

владельцы бизнеса, остановившие работу на время локдауна.

Шмыгаль пояснил, что выплаты будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дия". Накануне Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.

Обратите внимание! Во время январского локдауна правительство уже выплачивало "карантинные" 8 тысяч гривен украинцам. Тогда помощь от государства получили 455 тысяч украинцев. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, уровень безработицы в Украине превысил показатель 10%.