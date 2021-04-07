Украинцы в красных зонах смогут получить финансовую помощь от правительства
Граждане и бизнес, которые пострадали от ужесточения ограничительных мер, смогут получить так называемые карантинные 8 тысяч гривен помощи. Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале "Дия".
Источник:24 канал
Регистрация будет доступна уже со следующей недели. Соответствующее решение чиновники приняли во время заседания Кабинета Министров 7 апреля.
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Как сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на финансовую помощь от правительства могут претендовать те, кто пострадал от усиления карантина, а именно:
- работники, потерявшие работу из-за карантина;
- владельцы бизнеса, остановившие работу на время локдауна.
Шмыгаль пояснил, что выплаты будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дия". Накануне Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, уровень безработицы в Украине превысил показатель 10%.
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