С 1 мая 2021 года бытовые потребители газа смогут оформить годовой тариф на голубое топливо. Такое решение 7 апреля приняла Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Украинцы по-разному оценивают такую инициативу. Например, киевлянин Владимир Кудимов узнал о годовом тарифе еще в 2020 году. И считает это возможностью сэкономить деньги.

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Поставщики должны предложить клиентам собственную цену на газ

Каждая компания предложит своим клиентам собственную цену на газ, при условии подписания договора на поставку на год вперед. Однако, не нужно будет платить какие-то авансы или оплачивать заранее, как это было раньше.

Стоит лишь продолжать оплачивать ежемесячно счета до 25 числа. Это решение НКРЕКП даст возможность обеспечить стабильные цены на природный газ в течение года и защитить потребителей от возможных колебаний цен, которые украинцы уже имели возможность неоднократно наблюдать.

На сегодня формирование цен природного газа происходит на рыночных началах, и поставщики сами должны сформировать цену такого годового продукта. Прежде всего это будет зависеть от фьючерсных котировок на природный газ и от курса валют,

– пояснила член НКРЕКП Оксана Кривенко.

И добавила, также, поставщики должны заложить и свои расходы, маржу, которая и должна предусматривать риски от колебания цены.

В государственном "Нафтогазе", который является одним из крупнейших поставщиков газа, говорят – для них это давно не является новшеством. Ведь компания предложила потребителям тариф "годовой" еще в 2020 году. Основное преимущество – возможность получить без подписки необходимый объем газа, который клиент потребляет в течение года, а также платить за потребленный природный газ в течение 12 месяцев по фиксированной ежемесячной цене.

Повышать цены на годовой тариф на газ поставщикам запрещается

Поставщикам голубого топлива запрещено повышать цены на годовой тариф, а вот снизить стоимость газа они могут.

"Если я буду его (газ – 24 канал) покупать ниже, поэтому у меня есть возможность дать цену лучшую. И я могу это сделать. Для того чтобы ко мне новые клиенты пришли и уже не уходили. То есть у меня есть возможность управлять ценой. Но я регуляторно не имею права ее увеличивать", – рассказал директор ООО газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

Обратите внимание! Поставщики природного газа смогут предлагать и другие условия бытовым потребителям, не только годовой тариф. Но, если потребитель выберет месячный или квартальный пакет, то потом в возвращении на годовой контракт, ему могут отказать.

Эксперты считают, вероятнее всего, цена фиксированного годового тарифа будет выше, чем та, которую мы обычно платим летом. Но ниже, чем в период отопительного сезона.

Цена, которая будет устанавливаться, возможно, будет где-то уравновешена – исходя из пиковых цен лета и зимы. Как следствие, мы с вами, наверное, будем иметь цену на газ годовую где-то на уровне 6,6 гривны за кубометр,

– отметил экономист Олег Пендзин.

Такая система даст возможность получить дополнительную прибыль газоснабжающим компаниям летом. В то же время, сэкономленные деньги они смогут использовать как компенсатор цен на газ зимой. Все, кому годовой тариф окажется не по нраву, смогут вернуться на:

месячный;

квартальный;

депозитный.

Окончательные цены годового тарифа компании поставщики должны опубликовать до 25 апреля.