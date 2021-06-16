Диджитализация страны: украинцы будут открывать банковские счета с помощью Дии

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм канале сообщил, что Национальный банк разрешил украинцам открывать банковские счета с помощью приложения "Дия".

Банковские счета с помощью "Дии"

Регулятор разрешил при открытии счетов предъявлять банковскому работнику е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дия", поделился Федоров.

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Другие возможности по приложения "Дия"

Напомним, что еще в 2019 году господин Федоров рассказывал о целях к которым будет идти государство, реализуя их с помощью Дии. В частности, речь шла о:

автоматическом предоставлении услуг без чиновников;

создании единого электронного ресурса услуг;

электронном кабинете гражданина;

подписи документов с экрана мобильного;

массовом цифровом образовании для граждан;

digital-чиновниках;

Подробнее о том, как правительство планирует сделать Украину цифровым государством и ввести электронный суд, декларации и документооборот, читайте в материале 24 канала.