Банковские счета с помощью "Дии"

Регулятор разрешил при открытии счетов предъявлять банковскому работнику е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дия", поделился Федоров. 

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Другие возможности по приложения "Дия"

Напомним, что еще в 2019 году господин Федоров рассказывал о целях к которым будет идти государство, реализуя их с помощью Дии. В частности, речь шла о:

  • автоматическом предоставлении услуг без чиновников;
  • создании единого электронного ресурса услуг;
  • электронном кабинете гражданина;
  • подписи документов с экрана мобильного;
  • массовом цифровом образовании для граждан;
  • digital-чиновниках;

Подробнее о том, как правительство планирует сделать Украину цифровым государством и ввести электронный суд, декларации и документооборот, читайте в материале 24 канала

Что такое Дия

Дия – это приложение с цифровыми документами, которое разработало Министерство цифровой трансформации Украины. С помощью него украинцы могут получить государственные услуги в онлайн формате. 