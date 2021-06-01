Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: свежий опрос

Лишь 5% украинцев довольны действующей экономической ситуацией в стране и считают ее хорошей. Тогда как более половины наших сограждан имеют противоположное мнение.
Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования Центра Разумкова. Согласно его результатам, 60% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в Украине как "плохую".
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Оценка ситуации в экономической сфере
60% опрошенных считают, что действующая ситуация в Украине в экономическом секторе является "очень плохой" или "достаточно плохой";
- 5% – оценили ее как "хорошую" или "очень хорошую";
- 32% – называют ее "не плохой и не хорошей".
Как украинцы оценили экономическое положение страны / Фото Центра Разумкова
В то же время даже такой результат лучше, чем в начале этого года. К примеру, в конце января – начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "очень плохую". И лишь 2% респондентов были довольны.