Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования Центра Разумкова. Согласно его результатам, 60% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в Украине как "плохую".

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Оценка ситуации в экономической сфере

60% опрошенных считают, что действующая ситуация в Украине в экономическом секторе является "очень плохой" или "достаточно плохой";

  • 5% – оценили ее как "хорошую" или "очень хорошую";
  • 32% – называют ее "не плохой и не хорошей".

Як українці оцінили економічне становище країни
Как украинцы оценили экономическое положение страны / Фото Центра Разумкова

В то же время даже такой результат лучше, чем в начале этого года. К примеру, в конце января – начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "очень плохую". И лишь 2% респондентов были довольны.

Что известно об опросе?

Исследование провела соцслужба Центр Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года методом интервью "лицом к лицу". Всего опросили 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Опрос проводился при финансовой поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.