Как обстоят дела в Украине

64% – считают, что дела в стране идут в неправильном направлении;

20% – оптимистично оценивают направление движения дел;

– 16% – не смогли или отказались ответить на вопрос.

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Поддерживают ли украинцы политику Зеленского

Также, согласно опросу, украинцы скорее негативно оценивают деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

52,7% – не одобряют деятельность Зеленского;

– 34,1% – напротив одобряют;

– 13,2% – не определились или отказались отвечать на вопросы.

Закон о деолигархизации

56,4%, то есть большинство украинцев считает, что Закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов;

20,4% – считают, что он напротив несет угрозу ;

– 23,2% – не определились или отказались отвечать на вопросы.

Отметьте, что 1 июля 2021 года законопроект №5600 который еще называют "антиахметивським" поддержало 264 народных депутатов в первом чтении.

Продажа земли иностранцам

КМИС узнал отношение украинцев к референдуму о запрете продажи сельскохозяйственной земли и к продаже земли иностранцам.

71,7% – поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельхозземли;

– 21% – не поддерживают;

– 7,2% – не определились или отказались отвечать.

Поддерживают ли украинцы запрет на продажу сельскохозяйственной земли

65,2% – поддерживают запрет на продажу земли;

– 21,8% – не поддерживаю;

– 6,5% – не взяли бы участие в голосовании, если бы такой вопрос вынесли на референдум;

– 6,4% – не определились или отказались отвечать.

То есть, среди опрошенного населения, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет.

Отношение к референдуму о запрете продажи сельскохозяйственной земли и к продаже земли иностранцам / Скриншот инфографики КМИС

Сколько украинцев поддерживают продажу земли

84,1% – не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам;

– 12,1% – поддерживают продажу земли;

– 3,8% – не смогли или отказались отвечать.

Напомним , что с 1 июля 2021 года, согласно с законопроектом № 2178-10 , в Украине заработал рынок земли. Теперь украинцы свободно и легально могут покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

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Как проводился опрос