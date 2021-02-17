В Украине с января подорожал свет для нескольких категорий населения. Чтобы поддержать людей, которые больше всего пострадали от этого нововведения, правительство компенсировало часть стоимости электроэнергии. В частности, Минсоцполитики перечислило средства 571,6 тысячам потребителей.

Общая сумма компенсации за потребленную электроэнергию составила 322 133,5 тысяч гривен. Из этого следует, что каждая семья в среднем получила по 564 гривны. Это связано с изменением в тарифообразовании и отмене льготных условий для нескольких категорий населения.

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Был достаточно быстро наработан механизм введения компенсационных выплат, когда оплата идет не домохозяйству, а поставщику. Собственно, этот механизм был внедрен до конца отопительного периода, как краткосрочный алгоритм поддержки в период отопительного сезона,

– пояснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Он добавил, что система субсидий работает в штатном режиме. Около 3 миллионов домохозяйств получают поддержку в рамках этой программы по всей стране.

Важно! Система государственных субсидий для малообеспеченных семей предусматривает оплату коммунальных услуг в размере от 10 до 20% своих доходов, остальное компенсируют из госбюджета.

Кто получил компенсацию

Жильцы многоквартирных негазифицированных домов , в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального отопления и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф;

, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального отопления и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; Жителям жилых домов , оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже). В список входили дома гостиничного типа, квартиры и общежития, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженную цену или на сниженный тариф.

, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже). В список входили дома гостиничного типа, квартиры и общежития, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженную цену или на сниженный тариф. Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Как изменились тарифы

В январе Верховная Рада отменила льготный тариф по 90 копеек за первые 100 киловатт энергии.

Правительство ввело новый тариф 1,68 гривны за киловатт-час. Он будет действовать до 31 марта 2021 года.

Лишили скидки на электричество жителей 30-километровых зон от АЭС – для них стоимость выросла в 2,67 раза.

27 января 2021 года Кабмин принял решение о частичной компенсации за подорожание электроэнергии. На это выделят 1,4 миллиарда гривен из специального фонда госбюджета.

Цена на электроэнергию в 2021 году / Инфографика 24 канала