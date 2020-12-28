Средняя зарплата работника в Украине в ноябре составила почти 12 тысяч гривен. Это на 1,5% меньше, чем в октябре.

В ноябре средняя зарплата была на уровне 11 987 гривен, а в октябре – на 187 гривен больше. Об этом сообщили в Госстате.

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Однако, сравнивая с прошлым годом, реальная зарплата в ноябре выросла на 8,1%, номинальная – на 12,2%.

Самую высокую зарплату получали в Киеве – 17 582 гривен;

самую низкую – в Черниговской области – 9 615 гривен.

средняя зарплата в регионах составляла от 10 до 11 тысяч гривен.

К слову, больше всего платят в сфере информации и телекоммуникации – 21 079 гривен, меньше всего – в сфере размещения и питания – 6 331 гривен. В этой сфере зарплаты за месяц упали на 9%.

Что известно о средней зарплате в Украине