Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики

Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер. По его словам, в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы.

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Помочь преодолеть дефицит рабочей силы могут украинские беженцы, желающие остаться за границей на долгий период.

В долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые беженцы могут остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы,

– сказал Каммер.

Представитель МВФ рассказал, что война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики. Среди причин – размещение украинских беженцев.

Поэтому для таких стран был ухудшен прогноз по экономическому росту. Однако это не касается Украины, России, Беларуси и Турции.

"Мы ухудшили прогноз роста в странах Восточной Европы на 1,5 п.п. Для продвинутых экономик мы ухудшили этот прогноз на 1 п.п., то есть на те страны кризис влияет значительно больше. Однако важно, что это происходит после значительного восстановления восточноевропейских экономик с развивающимися рынками. Это восстановление было значительно больше, чем в продвинутых европейских экономиках", – резюмировал Каммер.

По данным ООН, с момента полномасштабного вторжения России в Украину более 5 миллионов украинцев уехали за границу. Больше всего людей выехало в Польшу – 2,9 миллиона. Еще 7,1 миллионов граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.

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