Украинцы потратили больше, чем успели заработать с начала 2021 года: данные Госстата

6 июля 2021 , 13:59
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Источник:

Государственная служба статистики

Согласно с подсчетами Государственной службы статистики, украинцы с начала 2021 года потратили почти на 100 миллионов больше, чем заработали. Больше всего населения тратило на сегмент товаров и услуг.

Сколько заработали и потратили украинцы

За период с января по март 2021 года украинцы в целом заработали 983,6 миллиарда гривен, а потратили 1,067 триллиона гривен. 

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Главные источники доходов украинцев с начала 2021 года

Согласно с аналитикой Госстата, основным источником дохода украинцев стала зарплата, которая ставила 48,8%.  Однако, приносили населению деньги и другие источники, а именно: 

  • зарплата – 475,7 миллиарда гривен;
  • социальная помощь от государства – 340,6 миллиарда гривен;
  • доход от собственности (полученный) – 15,7 миллиарда гривен.
Напомним , что размер средней зарплаты украинцев уменьшается уже второй месяц подряд. В мае этого года она составляла 13 499 гривен, что на 44 гривны ниже, чем в апреле. Больше всего зарабатывают киевляне – 19 287 гривен, а самые низкие зарплаты на Волыни – 10 890 гривен.

На что тратили деньги украинцы с начала 2021 года

Больше всего потратили украинцы на покупку различных товаров и оплату услуг, а именно 96,5% от всех расходов.

  • Приобретение товаров и услуг – 983,6 миллиарда гривен.
  • Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты – 107,2 миллиарда гривен.
  • Доход от собственности  (уплаченный) – 11,1 миллиарда гривен.
Автор: Дар'я Вереньова