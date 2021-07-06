Сколько заработали и потратили украинцы

За период с января по март 2021 года украинцы в целом заработали 983,6 миллиарда гривен, а потратили 1,067 триллиона гривен. 

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Главные источники доходов украинцев с начала 2021 года

Согласно с аналитикой Госстата, основным источником дохода украинцев стала зарплата, которая ставила 48,8%.  Однако, приносили населению деньги и другие источники, а именно: 

  • зарплата – 475,7 миллиарда гривен;
  • социальная помощь от государства 340,6 миллиарда гривен;
  • доход от собственности (полученный)  15,7 миллиарда гривен.

На что тратили деньги украинцы с начала 2021 года

Больше всего потратили украинцы на покупку различных товаров и оплату услуг, а именно 96,5% от всех расходов.

  • Приобретение товаров и услуг 983,6 миллиарда гривен.
  • Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 107,2 миллиарда гривен.
  • Доход от собственности  (уплаченный)  11,1 миллиарда гривен.