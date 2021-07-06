Сколько заработали и потратили украинцы

За период с января по март 2021 года украинцы в целом заработали 983,6 миллиарда гривен, а потратили 1,067 триллиона гривен.

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Главные источники доходов украинцев с начала 2021 года

Согласно с аналитикой Госстата, основным источником дохода украинцев стала зарплата, которая ставила 48,8%. Однако, приносили населению деньги и другие источники, а именно:

зарплата – 475,7 миллиарда гривен;

социальная помощь от государства – 340,6 миллиарда гривен;

– доход от собственности (полученный) – 15,7 миллиарда гривен.

Напомним , что размер средней зарплаты украинцев уменьшается уже второй месяц подряд. В мае этого года она составляла 13 499 гривен, что на 44 гривны ниже, чем в апреле. Больше всего зарабатывают киевляне – 19 287 гривен, а самые низкие зарплаты на Волыни – 10 890 гривен.

На что тратили деньги украинцы с начала 2021 года

Больше всего потратили украинцы на покупку различных товаров и оплату услуг, а именно 96,5% от всех расходов.