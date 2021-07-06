Сколько заработали и потратили украинцы
За период с января по март 2021 года украинцы в целом заработали 983,6 миллиарда гривен, а потратили 1,067 триллиона гривен.
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Главные источники доходов украинцев с начала 2021 года
Согласно с аналитикой Госстата, основным источником дохода украинцев стала зарплата, которая ставила 48,8%. Однако, приносили населению деньги и другие источники, а именно:
- зарплата – 475,7 миллиарда гривен;
- социальная помощь от государства – 340,6 миллиарда гривен;
- доход от собственности (полученный) – 15,7 миллиарда гривен.
На что тратили деньги украинцы с начала 2021 года
Больше всего потратили украинцы на покупку различных товаров и оплату услуг, а именно 96,5% от всех расходов.
- Приобретение товаров и услуг – 983,6 миллиарда гривен.
- Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты – 107,2 миллиарда гривен.
- Доход от собственности (уплаченный) – 11,1 миллиарда гривен.