Украинцев снова могут отключать от коммунальных услуг за долги, но есть условие

В Украине с 20 августа отменили ограничения на отключение населения от коммунальных услуг при наличии задолженности. Это предусматривалось законом об условиях адаптивного карантина.

Это стало возможным после внесения изменений в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям". Президент Владимир Зеленский подписал документ 19 августа.

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Среди прочего, документом внесены изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Подробнее об изменениях

Из документа исключен пункт о том, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме.

Теперь запрет отключать потребителей коммунальных услуг в случае наличия задолженности будет действовать только на период действия карантинных ограничений "красного" уровня и в течение 30 дней после их отмены.

Однако, как и раньше, на время действия карантина запрещено:

начисление и взыскание штрафов, пени за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;

принудительное выселение должников за "коммуналку" из принадлежащего им жилья во время принудительного исполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Сейчас правительство продлило его до 1 октября.

Карантин в Украине ввели еще в 2020 году и постоянно продолжают.