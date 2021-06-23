У украинцев две трети расходов уходит на еду, алкоголь и коммуналку

В течение первых трех месяцев 2021 года на потребительские расходы украинских семей ушло около 832 миллиардов гривен. Эта цифра на 4,4% больше той, что была за аналогичный период 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Государственная служба статистики Украины.
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Наибольшие расходы украинцев
Согласно информации ведомства, потребительские расходы домашних хозяйств от всех покупок за квартал составили:
- "Продукты питания и безалкогольные напитки" – 39,5%;
- "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" – 18,0%;
- "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" – 7,5%.
Кроме этого, на "Транспорт" тратят 7,9%, на "Здравоохранение" – 6,1%, на "Одежду и обувь" идет 4,5%.Справка. Украинцы в 2020 году в среднем тратили 9,4 тысячи гривен в месяц. От этой суммы 91,2% составляли потребительские расходы. В частности, более 4 тысяч гривен (47,6%) шло на продукты.
Другие расходы граждан Украины
Государственная служба статистики также сообщает о других расходах:
- "Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья" – 3,4%;
- "Отдых и культура" – 3,0%;
- "Связь" – 2,5%;
- "Рестораны и гостиницы" – 2,3%;
- "Образование" – 1,5%;
- "Разные товары и услуги" – 3,8%.
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