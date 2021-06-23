Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Государственная служба статистики Украины.

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Наибольшие расходы украинцев

Согласно информации ведомства, потребительские расходы домашних хозяйств от всех покупок за квартал составили:

"Продукты питания и безалкогольные напитки" – 39,5%;

"Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" – 18,0%;

"Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" – 7,5%.

Кроме этого, на "Транспорт" тратят 7,9%, на "Здравоохранение" – 6,1%, на "Одежду и обувь" идет 4,5%.

Справка. Украинцы в 2020 году в среднем тратили 9,4 тысячи гривен в месяц. От этой суммы 91,2% составляли потребительские расходы. В частности, более 4 тысяч гривен (47,6%) шло на продукты.

Другие расходы граждан Украины

Государственная служба статистики также сообщает о других расходах:

"Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья" – 3,4%;

"Отдых и культура" – 3,0%;

"Связь" – 2,5%;

"Рестораны и гостиницы" – 2,3%;

"Образование" – 1,5%;

"Разные товары и услуги" – 3,8%.

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