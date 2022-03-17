Как украинцам найти работу за границей: создана новая платформа
Начала работу UA Talents – платформа трудоустройства для украинцев, вынужденно покинувших свои дома и переместившихся в другие города Украины или за границу.
Среди первых партнеров инициативы – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старте доступно 5 000 предложений по работе.
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Кому будет полезна платформа
"Сейчас в центре внимания платформы вакансии технологического сектора, но быстро появляются запросы на работу в других отраслях", – отмечают основатели инициативы. На UA Talents компании Европы будут информировать о вакансиях не только дистанционной работы из Украины, но и о возможности трудоустройства за рубежом.
UA Talents сосредоточена на двух группах населения:
- выходцы из Украины, которые были вынуждены уехать в другую европейскую страну,
- перемещенные лица внутри Украины.
Работодатели, которые зарегистрируются в UA Talents, получат бесплатный доступ к кадровому резерву инициативы. Для поддержки работы платформы можно вносить добровольные денежные взносы. Все заработанные средства будут перечислены на нужды семей и Украины.Справка: заинтересованные кандидаты из Украины и работодатели уже сейчас могут зарегистрироваться на платформе UA Talets.
Как возникла идея создания UA Talents
"С момента полномасштабного вторжения России число временно перемещенных украинцев достигло миллионов и будет расти. Люди теряют работу, клиентов и убегают от опасности без финансовых сбережений и дальнейших планов", – рассказывают основатели. Поэтому, чтобы помочь им пережить период нестабильности и поддержать экономику Украины, стартовала некоммерческая платформа по поиску работы UA Talents.
Каждый из нас постоянно получает запросы от друзей и друзей друзей, которые потеряли работу или клиентов и ищут способы заработать на жизнь и помощь Украине. Мы уже помогаем каждому из них отдельно, но стремимся обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается,
– комментируют они.