Как украинцам найти работу за границей: создана новая платформа

Начала работу UA Talents – платформа трудоустройства для украинцев, вынужденно покинувших свои дома и переместившихся в другие города Украины или за границу.

Среди первых партнеров инициативы – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старте доступно 5 000 предложений по работе.

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Кому будет полезна платформа

"Сейчас в центре внимания платформы вакансии технологического сектора, но быстро появляются запросы на работу в других отраслях", – отмечают основатели инициативы. На UA Talents компании Европы будут информировать о вакансиях не только дистанционной работы из Украины, но и о возможности трудоустройства за рубежом.

UA Talents сосредоточена на двух группах населения:

выходцы из Украины, которые были вынуждены уехать в другую европейскую страну,

перемещенные лица внутри Украины.

Работодатели, которые зарегистрируются в UA Talents, получат бесплатный доступ к кадровому резерву инициативы. Для поддержки работы платформы можно вносить добровольные денежные взносы. Все заработанные средства будут перечислены на нужды семей и Украины.

Как возникла идея создания UA Talents

заинтересованные кандидаты из Украины и работодатели уже сейчас могут зарегистрироваться на платформе UA Talets.

"С момента полномасштабного вторжения России число временно перемещенных украинцев достигло миллионов и будет расти. Люди теряют работу, клиентов и убегают от опасности без финансовых сбережений и дальнейших планов", – рассказывают основатели. Поэтому, чтобы помочь им пережить период нестабильности и поддержать экономику Украины, стартовала некоммерческая платформа по поиску работы UA Talents.

Каждый из нас постоянно получает запросы от друзей и друзей друзей, которые потеряли работу или клиентов и ищут способы заработать на жизнь и помощь Украине. Мы уже помогаем каждому из них отдельно, но стремимся обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается,

– комментируют они.

Что известно о UA Talents UA Talents – инициатива украинских предпринимателей Ивана Кичатого и Никиты Оверчика, базирующаяся в Германии. К ее созданию также присоединилось 2hearts, крупнейшее в Европе технологическое сообщество для мигрантов. Цель учредителей – дать возможность украинским переселенцам быстро найти работу, в том числе и дистанционную, как за рубежом, так и в родном государстве.

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Инициатива привлекла поддержку со стороны технологического гиганта Meta (Facebook), таких компаний как StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а также ряда венчурных фондов, таких как Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird Capital, Project A и Revent.