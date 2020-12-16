Украина ратифицировала стратегически важное соглашение с Великобританией. Настоящий договор может упростить условия путешествий украинцев в Соединенное Королевство. Также Лондон и Киев планируют усилить сотрудничество по противодействию агрессии России.

Компании из Украины получат выход на рынок Великобритании

Проект закона о ратификации соглашения о свободной торговле с Британией представил в Верховной Раде министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает 24 канал.

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Глава МИД отметил, что, согласно договору, будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между странами. Украинские компании получат выход на британский рынок. 98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной.

А с 2023 года 100% промышленной и сельскохозяйственной продукции освободят от уплаты ввозной пошлины. Что до ввозной пошлины для Британии, то она не будет применяться с 2026 года.

Согласно договору, будут установлены беспошлинные тарифные квоты Соединенного Королевства для 36 видов товаров. Для 4 из них – дополнительные объемы. Украина, в ответ, установит тарифные квоты для 3 видов товаров и дополнительные объемы – для 2.

Обратите внимание! Регулировать отношения, согласно условиям договора, будет Торговый комитет. Он будет состоять из представителей обеих сторон.

Соглашение предусматривает миграционные диалоги

Мы усилим стратегическое политическое партнерство для противодействия агрессии Российской Федерации. Соглашение также предусматривает миграционные диалоги между странами, в результате которых поездки граждан Украины в Великобританию будут упрощены,

– отметил Кулеба.

Парламентарии к аргументам чиновника прислушались и поддержали предложенный законопроект. "За" было 303 голоса.

Обратите внимание! Великобритания и Украина подписали соглашение о свободной торговле еще 8 октября 2020 года.