Соглашение о свободной торговле между Киевом и Лондоном: украинцам упростят поездки в Британию
Украина ратифицировала стратегически важное соглашение с Великобританией. Настоящий договор может упростить условия путешествий украинцев в Соединенное Королевство. Также Лондон и Киев планируют усилить сотрудничество по противодействию агрессии России.
Компании из Украины получат выход на рынок Великобритании
Проект закона о ратификации соглашения о свободной торговле с Британией представил в Верховной Раде министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает 24 канал.
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Глава МИД отметил, что, согласно договору, будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между странами. Украинские компании получат выход на британский рынок. 98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной.
А с 2023 года 100% промышленной и сельскохозяйственной продукции освободят от уплаты ввозной пошлины. Что до ввозной пошлины для Британии, то она не будет применяться с 2026 года.
Согласно договору, будут установлены беспошлинные тарифные квоты Соединенного Королевства для 36 видов товаров. Для 4 из них – дополнительные объемы. Украина, в ответ, установит тарифные квоты для 3 видов товаров и дополнительные объемы – для 2.
Соглашение предусматривает миграционные диалоги
Мы усилим стратегическое политическое партнерство для противодействия агрессии Российской Федерации. Соглашение также предусматривает миграционные диалоги между странами, в результате которых поездки граждан Украины в Великобританию будут упрощены,
– отметил Кулеба.
Парламентарии к аргументам чиновника прислушались и поддержали предложенный законопроект. "За" было 303 голоса.
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