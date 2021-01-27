Части украинцев компенсируют подорожание электроэнергии: правительство приняло решение
Кабинет Министров принял решение о выплате части населения компенсаций за подорожание электроэнергии. Из специального фонда госбюджета на это выделят 1,4 миллиарда гривен.
Источник: 24 канал
Компенсацию смогут получить те, кто пользуется электроотоплением.
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Такое решение приняли на заседании Кабмина 27 января.
Согласно документу, для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделят 1,4 миллиарда гривен.
Компенсацию с 1 января 2021 года предоставят таким категориям потребителей
- людям, которые проживают в жилых домах (в том числе гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженную цену или на пониженный тариф;
- людям, которые проживают в многоквартирных домах, которые не газифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф;
- многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.
При осуществлении расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене
- при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени применяются соответствующие тарифные коэффициенты;
- не применяют 30% скидки, которая была предусмотрена по состоянию на 31 декабря 2020 года для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций.
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Как будут предоставлять компенсацию
Деньги из бюджета будут зачислять, как частичную оплату за потребленную в I квартале 2021 года электрическую энергию.
Что этому предшествовало
- Постановление правительства об отмене льготного тарифа на первые 100 киловатт на уровне 90 копеек за один киловатт вступило в силу с 1 января 2021 года.
- Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.
- Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля, при потреблении до 3 000 киловатт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 копеек за киловатт, а за более 3 000 киловатт – 1,68 гривен за киловатт.
- Денис Шмыгаль 18 января заявил, что Кабмин вскоре примет решение о механизме прямых выплат тем, кто установил электроотопление.
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