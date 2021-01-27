Кабинет Министров принял решение о выплате части населения компенсаций за подорожание электроэнергии. Из специального фонда госбюджета на это выделят 1,4 миллиарда гривен.

Источник: 24 канал

Компенсацию смогут получить те, кто пользуется электроотоплением.

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Такое решение приняли на заседании Кабмина 27 января.

Согласно документу, для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, из специального фонда госбюджета Минсоцполитики выделят 1,4 миллиарда гривен.

Компенсацию с 1 января 2021 года предоставят таким категориям потребителей

людям, которые проживают в жилых домах (в том числе гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженную цену или на пониженный тариф;

(в том числе гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже), и по состоянию на 31 декабря 2020 года людям, которые проживают в многоквартирных домах, которые не газифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф;

которые не газифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже), и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф; многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

При осуществлении расчета по сниженному тарифу и фиксированной цене

при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени применяются соответствующие тарифные коэффициенты;

не применяют 30% скидки, которая была предусмотрена по состоянию на 31 декабря 2020 года для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных электростанций.

Важно! Размер полученной компенсации не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

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Как будут предоставлять компенсацию

Деньги из бюджета будут зачислять, как частичную оплату за потребленную в I квартале 2021 года электрическую энергию.

Что этому предшествовало