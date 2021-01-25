Украинцам хотят компенсировать потери за "коммуналку" в январе: как
Потери за коммунальные услуги в январе могут компенсировать. В частности, рассмотрят возможность вернуть их в виде субсидий.
Что говорит власть
Депутаты обратятся к правительству по этому поводу. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета парламента, сообщает 24 канал.
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По словам Разумкова, все согласились вскоре обратиться в Кабмин, чтобы разрешили компенсировать субсидиями потери за январь.
К этому мы как Верховная рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины,
– подчеркнул спикер.
Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что те, кто имеет субсидию, не почувствуют подорожания "коммуналки" в январе. Чиновник посоветовал отправиться на помощь всем, кто в ней нуждается.
Кстати, в Минсоцполитики хотят увеличить финансирование субсидий в Украине. Уверяют, что выплаты нужно повысить примерно на 10 миллиардов гривен.
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