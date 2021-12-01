Зеленский рассказал, что это удалось сделать несмотря на глобальную пандемию и вызванный ею экономический кризис. В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня – превысит 190 миллиардов долларов.

Заметьте Ежегодное обращение президента Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция

Это больше, чем в докризисном 2008 и в 2013 годах. Впервые. Начиная с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос,

– заявил президент.

Минимальная зарплата выросла

Зеленский сообщил, что с 1 декабря минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тысячи гривен. Кроме того, в 2021 году средняя зарплата впервые превысила 500 долларов.

Зарплата врачей впервые выросла за год в два раза. С 1 января 2022 года она составит не менее 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача составит 24 тысячи гривен.

Зеленский о зарплатах в Украине: смотрите видео

Золото-валютные резервы также выросли

По словам Зеленского, в среднем в мире этот долг превышает 90%.

Украинский лидер отметил, что золото-валютные резервы выросли. Сегодня они достигают 30 миллиардов долларов. Это также самый высокий показатель с 2013 года.

Впервые за историю украинской независимости ставка кредитов для малого и среднего бизнесов опустилась ниже 10%. Сейчас это в среднем 9,7%.

Зеленский сообщил, что украинский бизнес получил более 70 миллиардов гривен, создал тысячи новых рабочих мест.

Зеленский анонсировал программу "Украинская мечта"

Зеленский анонсировал, что вскоре запустят программу "Украинская мечта". Благодаря этому каждый гражданин, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне.