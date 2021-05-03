Это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже. Расчеты по новому выпуску еврооблигаций Украина провела 30 апреля 2021 года.

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В Минфине рассказывают о доходности

4 мая еврооблигации будут включены в официальный список и допущены к торгам на основном рынке биржи London Stock Exchange,

– сообщают в министерстве.

Добавляют также, что доходность еврооблигаций была установлена на уровне 6,875%.

"Заявки были получены от 223 инвесторов на сумму более 3,3 миллиарда долларов. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж фондам (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%)", – объясняют в Минфине.

Также известно, из каких стран крупнейшие инвесторы:

из Великобритании приобрели 42% еврооблигаций;

из США – 34%;

из Европы – 21%

из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки – 3% размещения.

В Минфине добавляют, что деньги от нового выпуска еврооблигаций уже перечислили Государственной казначейской службе Украины. Их будут использовать для финансирования госбюджета.

Что этому предшествовало

Украина сообщила о выпуске новых облигаций с конечным сроком погашения в 2029 году. В конце апреля 2021 года Украина обнародовала прайсинг нового выпуска еврооблигаций на сумму в 1,25 миллиарда долларов. Доходность ценных бумаг установили на уровне 6,875%.

Это позволит Минфину выполнить нынешний план государственных внешних заимствований.

Что такое еврооблигации?

Это ценные бумаги, один из способов привлечения денег извне. Их может выпускать государство, муниципалитеты или компании. Активы покупают иностранные инвесторы.

Важно! В конце апреля Минфин сообщил, что Госдолг Украины уменьшился более чем на миллиард долларов за март 2021 года. Сейчас он составляет около 2,2 миллиарда гривен.