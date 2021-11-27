Украина завершает год с самым высоким долларовым ВВП за свою историю

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю. Примерно он достигает 195 миллиардов.

В следующем году, по плану, должны выйти на высокие темпы роста ВВП. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

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Почему будет расти ВВП

По словам политика, этому будет способствовать старт некоторых программ:

термомодернизация жилых домов,

комплексное восстановление систем орошения на Юге,

массовое дешевое ипотечное кредитование,

активное финансирование экспортеров.

Власть встретилась с инвесторами

Свириденко с министрами обороны и иностранных дел встретились с представителями крупнейших международных компаний и фондов, инвестирующих в Украину. Инвесторам рассказали об улучшении макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год.

Наша цель – обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов,

– сказала чиновник.

Алексей Резников заверил инвесторов, что ситуация на Донбассе достаточно стабильна, а Дмитрий Кулеба – что негативные информационные сообщения со стороны России хотят исключительно дестабилизировать ситуацию.

Прогнозы относительно ВВП в Украине

Нацбанк в инфляционном отчете за 4 квартал ухудшил прогноз роста ВВП с 3,8 до 3,1%. На такой показатель повлиял карантин.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ВВП вырастет по меньшей мере на 3,5%, однако "хотелось бы иметь 4%". Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5%.

Советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко также отмечал исторический уровень ВВП. Он добавил, что такого не было с 1991 года.

Текст поста Юлии Свириденко:

Вчера вместе с Министром обороны Алексеем Резниковым и Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провели онлайн встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, инвестирующих в Украину.

Говорили о стабильности экономики и устойчивости Украины к внешним угрозам. Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год. Наша цель – обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов.

Хорошая новость состоит в том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 миллиардов долларов).

В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.

Безусловно, иностранных инвесторов больше всего интересует вопрос безопасности границ. Алексей Резников сообщил, что на самом деле ситуация достаточно стабильная, что также доказывают его личные регулярные поездки в приграничные районы. Дмитрий Кулеба заверил инвесторов, что негативные информационные сообщения со стороны России должны исключительно дестабилизировать ситуацию вокруг Украины и создать негативное информационное поле, чтобы ослабить украинскую экономику.

Прямая регулярная откровенная коммуникация с внутренними и внешними инвесторами – лучшее противодействие гибридной войне. Будем регулярно проводить подобные встречи.