Уполномоченный Кабмина по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца не раскрывает условий выделения денег. В то же время подчеркнул, что в случае параллельной работы с МВФ Еврокомиссия готова оказывать Украине дальнейшую поддержку.
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Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы,
– подчеркнул Буца.
Украина получила новый транш от МВФ
- В ноябре 2021 года Украина получила еще один транш от МВФ.
- В НБУ подчеркнули, что речь идет о сумме в размере 699 миллионов долларов. Их для Украины выделили в рамках программы stand-by.
- Член Совета Нацбанка Василий Фурман сообщил, что деньги используют в ряде отраслей. В частности, речь идет о поддержке финансовой системы; макроэкономической стабильности; борьбе с последствиями коронавируса.
- Фурман также подчеркнул, что максимальную сумму следует потратить на структурную перестройку экономики Украины, экономический рост, а также поддержку малого и среднего бизнеса.