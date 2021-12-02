Уполномоченный Кабмина по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца не раскрывает условий выделения денег. В то же время подчеркнул, что в случае параллельной работы с МВФ Еврокомиссия готова оказывать Украине дальнейшую поддержку.

Заметьте В Украине подорожают сервисы Google

Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы,

– подчеркнул Буца.

Украина получила новый транш от МВФ