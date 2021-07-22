Все покупайте Tesla: в Украине могут запретить бензиновые и дизельные автомобили

Весь развитый мир переходит на электрокары для сохранения окружающей среды. В материале экономики 24 рассказываем, присоединится ли и Украина к мировым трендам.

Министерство инфраструктуры сообщило о новый законопроект, согласно которому украинцы не смогут покупать дизельные и бензиновые автомобили. Предлагают:

С 2027 года запретить ввоз подержанных авто с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

внутреннего сгорания; С 2030 года запретить ввоз как бывших в употреблении, так и новых автомобилей на бензине или дизеле.

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Речь идет только о ввезенных из-за границы автомобилях и первой регистрации. То есть в Украине перепродавать автомобили можно будет без помех и в дальнейшем.

Почему Украина переходит на электрокары

Чтобы угодить Европе

В пример инициаторы законопроекта взяла Европу, ведь там также хотят перейти на электромобили. Европейская Комиссия предложила запретить любые автомобили, которые выбрасывают CO2 в атмосферу с 2035 года. Это касается и гибридных автомобилей. Поэтому до 2050 года в Европе почти не останется дизельных или бензиновых авто.



В Норвегии 4 из 5 покупок авто – электрокары / Фото Getty Images

Украинский законопроект нацелен облегчить дальнейшую интеграцию Украины с ЕС. Ведь украинцы из-за низкой финансовой состоятельности ездят на автомобилях дольше, чем европейцы и загрязняют атмосферу еще больше.

Транспортная политика ЕС поставила задачу сократить наполовину использование автомобилей на традиционных видах топлива в городах к 2030 году и полностью от них отказаться до 2050 года,

– говорится в пояснительной записке.

Загрязнение растет

Авторы законопроекта приводят статистику выбросов CO2 в атмосферу как доказательство того, что нужно быстро переходить на "зеленый" транспорт. В 2016 году на одного украинца или украинку приходилось 37,7 килограмма выбросов загрязняющих веществ. А 2019 году – уже 39,2 килограмма. То есть темпы загрязнения выросли на 4%.

Игра на опережение

Эксперты Ernst & Young LLP считают, что через 12 лет в Европе, Китае и США – крупнейших мировых автомобильных рынках – продажи электромобилей опередят продажи классических авто. А к 2045 году продажи не электромобилей упадут до менее 1% мирового автомобильного рынка.

Большинство автопроизводителей уже начинают играть на опережение и переходят на производство электромобилей или по крайней мере гибридных авто.

Так, Volkswagen пообещал остановить продажи бензиновых и дизельных автомобилей в Европе с 2033 – 2035 годов. General Motors и Audi также обещают к 2035 году прекратить производство автомобилей, загрязняющих окружающую среду.

пообещал остановить продажи бензиновых и дизельных автомобилей в Европе с 2033 – 2035 годов. и также обещают к 2035 году прекратить производство автомобилей, загрязняющих окружающую среду. Ford же будет продавать исключительно электромобили в Европе еще быстрее – с 2030 года. Равно как и Volvo.

Интересно, что все производители ориентируют свои электромобили на Европу. О переходе на исключительно электромобили на рынках США, Китая, а тем более Африки – речь пока не идет.

Рынок электромобилей в Украине и Европе

Согласно прогнозам BloombergNEF, уже в 2027 году производство электрических автомобилей будет дешевле , чем производство бензиновых авто.

Безоговорочным лидером перехода на экологический транспорт в Европе является Норвегия. В первом квартале 2021 года 82% купленных автомобилей в стране были электрокарами.

В Украине же пока меньше покупают электромобили, но их количество растет. В итоге, за первое полугодие 2021 года было зарегистрировано 3550 автомобилей с электрическим приводом, сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли (ФАУ). Это на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом доля бывших в употреблении электромобилей остается стабильно высокой и составляет 89,7%.

Тройка лидеров на рынке осталась неизменной – это Nissan, Tesla и Chevrolet. Интересно, что Chevrolet нарастил продажи втрое, а модель Chevrolet Bolt EV стала в этом году в Украине второй по популярности. С шестого на четвертое место поднялся Renault, а пятое место разделили между собой Audi и Volkswagen,

– рассказали в пресс-службе ФАУ.

Плюсы и минусы электромобилей в Украине

Безоговорочным плюсом электрического транспорта является забота об окружающей среде, ведь транспорт является одним из крупнейших загрязнителей.

90 – 95 процентов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на автомобильный транспорт с двигателями внутреннего сгорания, за исключением индустриальных мегаполисов,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Еще одним существенным плюсом является экономия, ведь один километр на электрокаре стоит 28 копеек, а на бензиновом авто – более 2 гривен, по подсчетам Экономической правды. Однако есть и обратная сторона медали – электрокары пока дороже, чем машины на горючем. Более того, Tesla не продает напрямую свои автомобили в Украине, поэтому приходится ввозить и платить дополнительно.

Не стоит также забывать, что Украина – самая большая по площади страна Европы. Электромобили – удобны для маленьких стран и жителей городов. Однако этот транспорт становится неудобным, если речь идет о путешествиях в сотни километров.



В Украине самая популярная линейка Nissan Leaf / Фото Unsplash

К примеру, дорога из Львова в Херсон занимает почти 870 километров. Nissan Leaf, который является самым популярным электрокаром в Украине, позволит проехать на одном заряде 270 километров. То есть на подзарядку придется остановиться 4 раза. Полная зарядка займет 7 часов 30 минут, о чем указано на сайте Nissan. Поэтому остается надеяться, что к 2030 году электрокары будут удобными и для дальних поездок.

Удастся ли Украине перейти на "зеленый" транспорт

В Украине нет автопроизводителей, которые бы лоббировали против перехода на электротранспорт. Зато есть нефтяные компании и владельцы сетей АЗС, которым это крайне невыгодно. К примеру, в США противники рынка электрокаров сумели существенно замедлить его развитие.

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Toyota переориентируется в Европе и Китае, но все еще борется за рынок бензиновых авто в США и требует более медленного перехода к рынку электрокаров.

Если мы хотим добиться кардинального прогресса в электрификации, это потребует преодоления огромных проблем, включая инфраструктуру заправки, наличие аккумуляторов, принятие потребителями и доступность,

​– уверяют в компании.



В начале 2021 в Украине было 27,3 тысячи зарядных станций / Фото Unsplas

обеспечить необходимую инфраструктуру – обустроить скоростные зарядные станции;

создать условия, когда украинцы будут иметь финансовую возможность покупать электромобили, которые дороже бензиновых.

Законопроект еще не дошел до Верховной Рады: прежде чем запрет покупки бензинового авто с 2030 года станет реальностью, он должен обойти несколько бюрократических кругов, а главное антилоббистов. К тому же, прежде чем запретить покупать бензиновые автомобили, нужно: