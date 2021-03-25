За последние 6 лет Украина перечислила МВФ 46,3 миллиона специальных прав заимствования комиссии за невыбранные транши. Это составляет 65,74 миллиона долларов.

Эти транши были предусмотрены программами сотрудничества. Невыплаты произошли из-за невыполнения договоренностей со стороны Украины. Об этом заявил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

Читайте также МВФ планирует выделить миллиарды долларов на спасение мировой экономики: известна сумма

Почему Украина перечисляет деньги МВФ

Платежи за недополученные транши – это условия сотрудничества с кредитором. По сути, специальные права заимствования (СПЗ) или СДР – искусственное резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ,

– сказал Орищак.

Он пояснил, что деньги переводят только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. "Создавать резерв средств под заемщика стоит денег. Вот МВФ и получает эти платежи от Украины за резерв средств", – добавил Орищак.

То есть невыплаты траншей происходят из-за невыполнения договоренностей украинской стороной. Это означает, что именно Украина и должна платить: "Они очень грамотно все прописывают в договорах, поскольку они одалживают деньги и могут себе позволить вести любую игру".

Сотрудничество с Фондом все равно выгодно

Орищак отметил, что стоимость заимствований от МВФ намного ниже чем в других кредиторов, из-за этого Украина продолжает вести диалог с Фондом.

К теме Не просто кредитор, – Шмыгаль о сотрудничестве с МВФ

В 2020 году полная стоимость кредита МВФ для Украины составляла лишь 2,63% годовых тогда, как средняя стоимость заимствований из-за размещения евробондов – 7,2% годовых,

– рассказал аналитик.

Он добавил: "Платим, имея перспективу получить дешевые деньги, когда МВФ устроят внутренние реформы".

МВФ заинтересован в стабильных заемщиках

Аналитик отметил, что МВФ заинтересован в стабильных заемщиках, которые будут обогащать кредитора, а не спасать свою экономику.

К чему приведет отказ от сотрудничества

Отказ от сотрудничества с МВФ невозможен без глобальных экономических потерь, дефолта и возвращения к торговым отношениям с Россией, активного сотрудничества с Азией и Арабскими Эмиратами.

Если отказаться от денег МВФ – автоматически закроется поддержка других кредиторов. Поэтому сейчас Украина, по словам Орищака, находится в экономической ловушке.