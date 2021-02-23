Во время Международной выставки вооружений IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах, как стало известно 22 февраля, Украина заключила первый контракт.

ГК "Укрспецэкспорт" договорилась с Пакистаном о ремонте танков Т-80УД на сумму 85,6 миллиона долларов (почти 2,4 миллиарда гривен).

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Что известно о военном контракте Украины и Пакистана

Генеральный директор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря рассказал, что экономическая работа онлайн стала привычной в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако возможность принять участие "в одной из крупнейших оружейных выставок оффлайн – трудно переоценить".

Напомним, 21 февраля в Абу-Даби в ОАЭ стартовала Международная выставка вооружений ABU DHABI International Defence Exhibition and Conference (IDEX-2021), а продлится она до 25 февраля. Свои достижения там демонстрировать будут 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира, включая Украину.

В рамках IDEX-2021 уже удалось заключить контракт между Укрспецэкспортом и Пакистаном. Речь идет о ремонте танков Т-80УД на 85,6 миллиона долларов. Более того, с пакистанцами договорились о расширении сотрудничества и создания новых проектов до конца 2021 года.

Кроме Пакистана, украинская делегация провела переговоры с представителями ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии. Как рассказал гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев, с ними общались о сотрудничестве в сферах высокоточного оружия и бронетанковой техники, беспилотных платформ, ремонта двигателей и тому подобное.

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