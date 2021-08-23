Украина выполнила условия для получения второго транша помощи от ЕС, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что для Украины важным шагом по поддержке станет выделение второго транша помощи от ЕС. По словам премьер-министра, наше государство выполнило все условия для его получения.

Об этом глава правительства сообщил во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Читайте также Второй транш от ЕС может быть уже в сентябре: о какой сумме идет речь

Благодаря совместной работе всех ветвей власти – президента, правительства и парламента – и соответствующей координации с нашими международными партнерами Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза,

– сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок, продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб, возобновила конкурсную процедуру отбора на должности государственной службы.

Был осуществлен ряд важных шагов по совершенствованию функционирования антикоррупционной инфраструктуры;

Продолжается работа по законодательной основе для расширения полномочий частных исполнителей и упрощения доступа к этой профессии;

Принят Закон Украины и на его основе соответствующее решение Кабинета министров о создании Бюро экономической безопасности;

Продолжается реформа системы корпоративного управления государственными предприятиями;

Обеспечено улучшение функционирования рынка природного газа.



Шмыгаль встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом / Фото Правительственный портал

В свою очередь исполнительный вице-президент Еврокомиссии отметил, что Евросоюз мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины. И предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия в широком смысле были выполнены,

– подчеркнул Валдис Домбровскис.

Кроме этого, премьер-министр отметил, что Украиной обеспечено выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

"Ожидаем в сентябре начала работы миссии в Украине. Все необходимые шаги с нашей стороны в этом направлении были сделаны", – добавил Денис Шмыгаль.

Чиновники так и не смогли договориться о пересмотре программы по выделению траншей.

Что известно о программе stand by

МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, стоимостью около 5 миллиардов долларов. 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу.

Впоследствии должно было состояться 4 пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Однако график просмотра нарушили и остановили программу.

21 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда возобновила свою работу. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что шансы пересмотра программы достаточно высокие.

Затем появилась информация о том, что МВФ не будет пересматривать программу, потому что Украина не выполнила своих обязательств. Однако тогда министр финансов Сергей Марченко заявил, что это неправда.

В феврале 2021 года завершилась миссия Международного валютного фонда в Украине.

К теме Подарок ко Дню Независимости: МВФ окончательно утвердил 2,7 миллиарда для Украины