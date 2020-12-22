Государственная служба геологии и недр впервые выставила на электронные торги участок с залежами золота. В частности, говорится о Желтоводской площади, которая расположена в Днепропетровской области.

Площадь участка составляет более тысячи гектаров. Об этом сообщили в Госслужбе геологии и недр.

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Согласно данным пресс-службы, на Желтоводской площади определили ресурсы руды, промышленное содержание золота и сопутствующего полезного ископаемого – ниобия.

Участок предлагают инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет,

– говорится в сообщении.

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В Госслужбе геологии и недр рассказали, что стартовая стоимость лота составляет 4,48 миллиона гривен. В целом инвесторам предложили выкупить 13 участков.

"Конкурентные соревнования будут проходить в режиме реального времени, а за борьбой инвесторов будут наблюдать все желающие", – рассказал председатель Госгеонедр Роман Опимах.