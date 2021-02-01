Украина возобновила импорт электроэнергии из России, но временно
Украина 1 – 2 февраля снова будет импортировать электроэнергию из России. Это будет происходить в течение нескольких часов.
Источник: Интерфакс – Украина
Об импорте свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E. Поставки будет осуществлять ООО "ОНК-ГРУПП".
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Как будут осуществлять импорт
- 1 февраля в течение 12:00 – 15:00, а также 20:00 – 21:00 каждый час будут поставлять по 200 МВт-час. В течение 21:00 – 23:00 планируют поставлять каждый час по 100 МВт-час.
- 2 февраля осуществлять поставки уже 300 МВт-час. Это будет происходить в течение 12:00 – 15:00, а также 20:00 – 21:00. С 21:00 – 23.00 компания будет поставлять по 200 МВт-час.
Что этому предшествовало
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет получить энергетическую независимость от северного и восточного соседей, то есть полностью отделиться от энергосистем России и Беларуси.
- В 2023 году страна планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии Евросоюза.
- Заметим, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с 1 января 2021 года. Запрет на это действовал с апреля 2020 года.
- Из России в последнее время электроэнергию не импортировали.
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