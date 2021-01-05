С 1 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С апреля 2020 года на это действовал запрет. Однако энергию из России до сих пор не импортируют.

Украина также импортировала энергию из Словакии По состоянию на 4 января в Украину поступило из Беларуси 150 мегаватт-часов энергии. Об этом сообщил оператор Объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго". Ранее Импорт электроэнергии из России и Беларуси запрещен Еще 30 мегаватт-часов поступило из Словакии. В отношении украинского экспорта: то 96 мегаватт-часов из Украины получила Венгрия, еще 40 – Румыния. Что известно о запрете на импорт энергии из России и Беларуси 8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Причина – эти страны не относятся к Энергетическому сообществу .

. Также были отменены результаты аукционов 2020 года.

Средства, уплаченные за пропускную способность, которая была разделена на аннулированных аукционах, возместили.

С января 2021 года норма, касающаяся импорта энергии из Беларуси, была отменена.

В "Укрэнерго" рассказали, что норма касалась только 2020 года.