Украина снова импортирует электроэнергию из Беларуси после длительного запрета
С 1 января 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. С апреля 2020 года на это действовал запрет. Однако энергию из России до сих пор не импортируют.
Украина также импортировала энергию из Словакии
По состоянию на 4 января в Украину поступило из Беларуси 150 мегаватт-часов энергии. Об этом сообщил оператор Объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго".
Ранее Импорт электроэнергии из России и Беларуси запрещен
Еще 30 мегаватт-часов поступило из Словакии.
В отношении украинского экспорта: то 96 мегаватт-часов из Украины получила Венгрия, еще 40 – Румыния.
Что известно о запрете на импорт энергии из России и Беларуси
- 8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
- Причина – эти страны не относятся к Энергетическому сообществу.
- Также были отменены результаты аукционов 2020 года.
- Средства, уплаченные за пропускную способность, которая была разделена на аннулированных аукционах, возместили.
- С января 2021 года норма, касающаяся импорта энергии из Беларуси, была отменена.
- В "Укрэнерго" рассказали, что норма касалась только 2020 года.
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