Украина в мае получит до 2 миллиардов долларов от союзников, но этого недостаточно, – Минфин

В мае Украина получит 2 миллиарда долларов от союзников. Однако эта сумма недостаточна для бюджета.

Ранее сообщалось, что международная поддержка Украины составит 5 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Минфина 24 мая в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Council, сообщает 24 канал.

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В мае у нас нет этой суммы (5 миллиардов долларов – 24 канал). Сейчас мы получили всего 1,2 миллиарда долларов. К концу этого месяца мы ожидаем получить до 2 миллиардов долларов, но не 5 млрд долларов,

– рассказал Сергей Марченко.

Глава Минфина заявил, что 2 миллиарда долларов не покроют месячные расходы государства. Он добавил, что министерство может частично закрывать пробел в бюджете с помощью военных облигаций. Однако за месяц таким образом возможно привлечь не более 1 миллиарда долларов.

Проблему ликвидности отчасти помогает решить и Нацбанк. Это решение Украина согласовала с международными партнерами. Однако такой способ не используется как ключевой.

Мы не используем этот инструмент (финансирование Нацбанка – 24 канал) как ключевой. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим в центробанк,

– отметил Министр финансов.

Марченко о курсе валют

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал решение НБУ разморозить курсы валют.

Он подчеркнул, что причин для паники нет, потому что поступления из-за границы позволят обеспечить необходимый баланс валюты.

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