Украина уже сегодня может прокачивать в Европу еще 50 – 55 миллиардов кубов газа, – Данилов

Алексей Данилов заверил, что Украина уже сегодня может предоставлять Европе дополнительные возможности по транспортировке объемов природного газа. По его словам, речь идет о 50 – 55 миллиардах кубов голубого топлива.

Об этом секретарь СНБО сообщил, выступая на Седьмом Украинском газовом форуме "Восточноевропейский газовый хаб. Green deal. Украинская инициатива".

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Он отметил, что энергоносители "используются определенными странами как оружие". По его словам, после 1991 года газ стал "инструментом политического влияния".

Анализируя ситуацию, которая сложилась сейчас с поставками газа в Европу, в частности, строительство "Северного потока-2", Алексей Данилов отметил, что для Украины запуск трубопровода является угрозой национальной безопасности.

Мы можем уже сегодня предоставлять дополнительные мощности прокачки газа. Наша газотранспортная система может дополнительно к тем 40 миллиардам кубов газа, которые предусмотрены контрактом с Россией, предоставлять 50 – 55 миллиардов кубов, а по необходимости и больше,

– подчеркнул он.

"Мы будем делать выводы ввиду ответа европейского сообщества. Вопрос – воспримет ли это Европа и Россия? Или это рынок, или большая политика и энергетическое оружие?", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Газовый кризис в Европе: коротко

Европа уже около месяца находится на грани энергетического кризиса, а цены на газ продолжают бить рекорды. Ряду предприятий приходится временно закрывать производства из-за дорогого содержания.

В России утверждают, что готовы увеличить поставки голубого топлива в Европу. Впрочем, чтобы это произошло, страна-агрессор требует предоставления разрешения для запуска "Северного потока-2".

Владимир Зеленский подчеркнул, что СП-2 является мощным энергетическим оружием России. При этом, никто не знает, каких последствий от нее ожидать.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил, что Путин уменьшает объемы прокачки газа через Украину, чтобы шантажировать Европу.

В то же время польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерег, что устроенный Россией газовый кризис в Европе может углубить бедность.