Об этом секретарь СНБО сообщил, выступая на Седьмом Украинском газовом форуме "Восточноевропейский газовый хаб. Green deal. Украинская инициатива".

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Он отметил, что энергоносители "используются определенными странами как оружие". По его словам, после 1991 года газ стал "инструментом политического влияния".

Анализируя ситуацию, которая сложилась сейчас с поставками газа в Европу, в частности, строительство "Северного потока-2", Алексей Данилов отметил, что для Украины запуск трубопровода является угрозой национальной безопасности.

Мы можем уже сегодня предоставлять дополнительные мощности прокачки газа. Наша газотранспортная система может дополнительно к тем 40 миллиардам кубов газа, которые предусмотрены контрактом с Россией, предоставлять 50 – 55 миллиардов кубов, а по необходимости и больше,

– подчеркнул он.

"Мы будем делать выводы ввиду ответа европейского сообщества. Вопрос – воспримет ли это Европа и Россия? Или это рынок, или большая политика и энергетическое оружие?", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Важно! Во время заседания СНБО 22 октября приняли протокольное решение об определении специальных условий транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны Евросоюза.

Газовый кризис в Европе: коротко