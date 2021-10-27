Об этом секретарь СНБО сообщил, выступая на Седьмом Украинском газовом форуме "Восточноевропейский газовый хаб. Green deal. Украинская инициатива".
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Он отметил, что энергоносители "используются определенными странами как оружие". По его словам, после 1991 года газ стал "инструментом политического влияния".
Анализируя ситуацию, которая сложилась сейчас с поставками газа в Европу, в частности, строительство "Северного потока-2", Алексей Данилов отметил, что для Украины запуск трубопровода является угрозой национальной безопасности.
Мы можем уже сегодня предоставлять дополнительные мощности прокачки газа. Наша газотранспортная система может дополнительно к тем 40 миллиардам кубов газа, которые предусмотрены контрактом с Россией, предоставлять 50 – 55 миллиардов кубов, а по необходимости и больше,
– подчеркнул он.
"Мы будем делать выводы ввиду ответа европейского сообщества. Вопрос – воспримет ли это Европа и Россия? Или это рынок, или большая политика и энергетическое оружие?", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
Газовый кризис в Европе: коротко
- Европа уже около месяца находится на грани энергетического кризиса, а цены на газ продолжают бить рекорды. Ряду предприятий приходится временно закрывать производства из-за дорогого содержания.
- В России утверждают, что готовы увеличить поставки голубого топлива в Европу. Впрочем, чтобы это произошло, страна-агрессор требует предоставления разрешения для запуска "Северного потока-2".
- Владимир Зеленский подчеркнул, что СП-2 является мощным энергетическим оружием России. При этом, никто не знает, каких последствий от нее ожидать.
- Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил, что Путин уменьшает объемы прокачки газа через Украину, чтобы шантажировать Европу.
- В то же время польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерег, что устроенный Россией газовый кризис в Европе может углубить бедность.